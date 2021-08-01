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Kilis itfaiyesinden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Antalya’da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri de yola çıktı.

Antalya'da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri de yola çıktı.


Antalya ve Muğla'nın ilçelerinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için tüm Türkiye'den olduğu gibi Kilis'ten de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Daha önce Osmaniye'deki orman yangınına destek veren Kilis İtfaiyesi bugün sabah 05.00'de Antalya'ya hareket etti. Kilis itfaiyesinin yanında İl Özel İdaresi'nden de su tankerleri Antalya'ya gitti.

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