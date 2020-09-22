İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis karası üzümününde hasat sona erdi

Kilis’te horoz karası diye tabir edilen Kilis karası üzümün hasadı sona erdi.

Kilis'te horoz karası diye tabir edilen Kilis karası üzümün hasadı sona erdi.


Kilis'te sofralık ve kurutmak olarak tüketilen yörede horoz karası olarak bilinen Kilis karası üzümün yaş ve kuru olarak hasadı sona erdi. Üzüm bağlarının içerisine kurutulmak üzere serilen üzümlerin toplanma işlemi tamamlandı. Üzüm üreticileri üzümlerinin bir kısmını pekmezlik olarak değerlendirirken, bir kısmı da kuru olarak satmayı tercih etti. Kilis karası kuru üzümün kilosu 8-15 TL arasında kalitesine göre değişen fiyatlarla satılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.