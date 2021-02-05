Kilis keçisi markalaşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Kilis Keçisinin Halk Elinde Islahı” isimli proje, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Kilis ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri birliğinin işbirliği ile Prof.Dr. Mahmut Keskin'in proje liderliğinde yürütülüyor. Kilis Keçi Birliği Başkanı Mehmet Cirnavuk'u ziyaret eden Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof.Dr. Mahmut Keskin, yaptığı açıklamada Türkiye'de yaklaşık olarak 11 milyon baş keçi bulunduğunu ifade ederek, "Bu keçilerin yüzde 96-97'sini Kıl keçileri oluşturmaktadır. Kıl keçileri her sene genellikle bir oğlak doğurmakta ve yılda 50-70 kg süt vermektedir. Ülkemizde, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde yaklaşık olarak 500 bin baş civarında Kilis keçisi olduğunu tahmin etmekteyiz. Yerli gen kaynağımız olan Kilis keçisi Türkiye için çok önemli bir genetik materyaldir. Yılda ortalama 350-400 kilo süt verimi ve yüzde 50 civarında ikizlik oranına sahiptir. Yani Kıl keçisinin 5-7 katı oranında daha fazla süt vermektedir. Kurak ve sıcak iklim koşullarına çok dayanıklı olması Küresel İklim Değişikliğinin tartışıldığı bu günlerde Kilis keçilerinin önemini daha da artırmaktadır. Keçi sütü son dönemlerde toplum bilinçlenmesinin artmasına paralel olarak tercih edilebilirliği artan bir üründür. Keçi sütü, sahip olduğu aminoasit ve yağ asidi çeşitliliği ve laktoz miktarı gibi özellikler nedeni ile anne sütüne en yakın olan süttür. Özellikle Kalsiyum oranının fazla olması, bebeklerde diş oluşumu ve gelişimi, 40 yaş üzeri kadınlarda kemik erimesini önleme bakımından, keçi sütünün önemi daha da artmaktadır. Peynir, dondurma gibi ürünlere sağladığı değer de keçi sütünü avantajlı kılmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye'de yılda yaklaşık olarak 22-23 milyon ton civarında olan süt üretiminin yüzde 90'dan fazlası inek sütü iken sadece yüzde 3'ü keçi sütüdür. Yani Türkiye'de süt üretimi yetersizliği söz konusu değildir. Ancak keçi sütü üretiminde dikkat çekecek miktarda eksiklik söz konusudur. Ayrıca keçi sütü Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkelere rahatlıkla ihracatı yapılabilecek bir üründür” dedi.