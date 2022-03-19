Kilis Kent Orman evlerinde anahtar teslim töreni düzenlendi

Kilis'te, 2019 yılında temeli atılan ve 342 daireden oluşan Kent Orman Evlerinin 1'inci etabı sahiplerine teslim edildi.

Kent Orman Evleri Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Pamukçuoğlu, Kent Orman Evlerinin 1'inci etabı olan 110 daireyi bitirerek teslim ettiklerini ifade ederek, “Bugün birinci etap da bulunan ev sahiplerine anahtarlarını teslim etmek üzere buradayız. Daire sahipleri dairelerinde bugünden itibaren oturmaya başlayacaklar. Sosyal tesisleriyle donatılmış bir proje olan Kent Orman Evlerinde Kilis'te bir ilk olan havuzu, saunası, spor salonu, taziye evi çocuk oyun alanlarında çocuklar oyun oynarken aileler çocuklarını seyredebilecekler. Kilis'te bu proje ilk olduğu için bu tür projeler daha fazla olmaya başlayacak. İnsanlar bu sitede huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecekler. Allah kısmet ederse 2'inci etaba başlayacağız. Daha sonra büyük bir projenin tamamını bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz. Kent Orman Evleri içeresinde market, fırın, kasap gibi insanların ihtiyaçlarını karşılaması için ufak bir çarşımız var. Bu çarşımızı da bugün itibarı ile teslim edeceğiz ve sosyal tesislerimizden ve çarşımızdan sadece daire sahiplerimiz faydalanabilecek ve sadece daire sahipleri oturabilecekler” diye konuştu.

Ev alanlar anahtarlarını alırken, heyecanlı oldukları gözlendi.