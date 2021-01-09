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Kilis Korona vakalarının en fazla azaldığı il oldu

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Türkiye’de Covid-19 vaka sayısının en fazla azaldığı İl Kilis olduğunu söyledi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Türkiye'de Covid-19 vaka sayısının en fazla azaldığı İl Kilis olduğunu söyledi.


İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Türkiye'de Covid-19 vaka sayısının en fazla azaldığı İl Kilis olduğunu belirterek, “Bu başarıda emeği geçen başta tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve tedbirlere riayet ederek Covid-19'un ilimizde bitme noktasına gelmesine katkı sağlayan değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu tablonun devamı ve bir an evvel normal hayata dönebilmemiz için lütfen tedbirlere uymaya devam edelim” dedi.

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