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Kilis Lavanta ile buluşuyor

“Kilis Lavanta ile Tanışıyor" projesindeki kapsamında çiftçiler, lavanta dikmeye başladı.

“Kilis Lavanta ile Tanışıyor" projesindeki kapsamında çiftçiler, lavanta dikmeye başladı.


Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Lavanta dikimine eşlik etmek için Yavuzlu köyüne gittiklerini ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi, yönetim sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğrenmek ve uygulatmak amacıyla yürütülen programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Araştırma Enstitüsü ortaklığı ile birlikte Yavuzlu Köyü Kemaliye mezrasında lavanta bahçelerimizi kurduk" diye konuştu.

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