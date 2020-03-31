Kilis lisesi sınavla öğrenci alacak

Milletvekili Dülger, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un Kilis ziyaretinde sözünü verdiği Sınavlı Anadolu Lisesi projesi gerçekleştiğini ifade ederek, “ ilimizin en eski lisesi olan Kilis Lisesi, Sınavlı Anadolu Lisesi olarak belirlenmiştir. Daha önce müjdesini verdiğimiz bu gelişme 30 mart 2020 tarihi itibari ile resmileşmiştir. Kilis'te sayısız insanı yetiştiren ve benim de mezunu olmaktan onur duyduğum Kilis Lisesi önümüzdeki öğretim yılından itibaren 4 sınıf ve 136 kontenjan ile öğrencisi ve öğretmeni seçilerek belirlenen Sınavlı Anadolu Lisesi olmuştur.

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda eğitimin uzaktan devam ettiği bu süreçte özellikle 8. Sınıftaki öğrencilerimizin gireceği LGS sınavı ve akabinde yapacakları lise tercihlerinde Kilis Lisesi yeni bir tercih olarak öğrencilerimize ve ailelere güzel bir alternatif olacaktır. Şehrimize ve özellikle bu yıl sınav girecek 8. Sınıf öğrencilerimize hayırlı olsun. Bu süreçte ilimiz adına bizim yanımızda duran ve destek olan Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'a ve sürece desteğini sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.