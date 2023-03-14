Kilis merkezli 2 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttükleri istihbari çalışmalar ve araştırmalarda Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlendi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon ile Gaziantep ve Adana olmak üzere 2 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 2 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonlarda üst ve konut aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca tamamlanan işlemlerin ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.