Kilis milletvekilleri, Şenel ile görüştü

AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile görüşerek, Kilis'e yapılacak yatırımları ele aldılar.

Milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi. Görüşmede milletvekilleri Şenel'den İl Özel İdaresinin toplam 40 milyon TL bedeli olan, Küçükkonak Karamelik Tarımsal Sulama Projesi, Meraların Yeşili Hayvanların Sağlığı Projesi, Beşenli ve Çakallıpınar Köyü Tarımsal Sulama ile Kalkınıyor Projesi, Kırsalın Çocuk Çiftçileri Sosyalleşiyor Projeleri konusunda destek istedi.