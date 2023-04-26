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Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat kalbine yenik düştü

Kilis’te Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kilis'te Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Kilis'te Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.


Polat'ın, cenazesi Şakir Atik Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdür Ahmet Akkurt, Belediye Başkanı Servet Ramazan, siyasi partilerin il başkanları, milletvekili adayları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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