Kilis müzesi basına tanıtıldı

Turizm Haftası kapsamında taşınma işlemi tamamlanan Kilis Müzesi'ni basına tanıttı.

Kilis'in Hakverdi Mahallesi'nde yer alan müzede, Oylum Höyük başta olmak üzere kazılarda ortaya çıkartılan eserler ve Kilis'in yerel kültürünü yansıtan önemli dokümanlar ve materyaller sergileniyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Turizm Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, “ Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla müzenin açılışını gerçekleştireceğiz. Müze 1205 metrekare alana sahip. 500 metrekaresi idari bölüm, 700 metrekaresi müzayede alanı. İki kattan oluşuyor. Kapılarımızı ilk defa basın mensuplarına açıyoruz. Pandemi nedeniyle müzeler kapalı olduğu için ziyaretçi almıyoruz. Müzelerin açılışına izin verildiği zaman bizde Kilis Müzesinde ziyaretçi kabul edeceğiz" dedi.

Tarihi Sabunhane Müzesi Müdürü Macit Aşir ise Müzede ağırlıklı olarak Oylum Höyük kazılarında ortaya çıkartılan eserlerin sergilendiğine dikkat çekerek, "Vatandaşların getirdiği ve polis ile jandarma eliyle alınan eserlerden oluşmaktadır. İkinci katta Kilis'in yerel kültürünü yansıtan etnografik nitelikteki eserlerimiz mevcuttur” diye konuştu.