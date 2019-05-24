Kilis Müzesi taşınıyor

Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Kilis Müzesi'ndeki tarihi eserlerin Eylül ayında yeni yerinde teşhir edileceğini ifade etti. Tarihi eserlerin tarihi sabunhane binasında gezilebileceğini vurgulayan Kara, "Geleneksel Kilis mimarisinin en iyi örneklerinden birisi olan Tarihi Sabunhane Binası Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos 2017 tarihinde yapılan ihale ile Kilis Müze Müdürlüğü olarak Teşhir ve Tanzimi yapılmak üzere yetkili firmaya teslim edildi. Çalışmalar tamamlanmasına müteakip 2 Eylül 2019 tarihinde ilgili firma tarafından geri teslimi yapılacak. Sabunhane binası mevcut haliyle müzenin eserlerinin teşhir ve tanzimi için planlanmıştır. Müdürlüğümüz tarafından 2017- 2018 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında çıkarılan dört adet Mozaik de Tarihi Sabunhane Binasında sergilenecektir” diye konuştu.