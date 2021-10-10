Kilis müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Kilis'in Hakverdi Mahallesi'nde yer alan müzede, Oylum Höyük başta olmak üzere kazılarda ortaya çıkartılan eserler ve Kilis'in yerel kültürünü yansıtan önemli dokümanlar ve materyaller sergilendiği Sabunhane Müzesi 3 yıl aradan sonra yeni yerinde faaliyetlerine başladı. Sabunhane Müzesinin Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 08.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğu, öğrenciler ile refakatinde ki öğretmenler ve 65 yaş üzeri ziyaretçilere ücretsiz giriş olanağı sunarken müzeye giriş ücreti 12,5 TL olduğu öğrenildi.