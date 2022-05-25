Kilis OSB büyüyerek ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor

Kilis'te kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 6 bin kişinin istihdam edildiği 2 etapta üretim devam ederken 420 bin metrekare alandan oluşan 3. etabın kamulaştırma çalışmaları tamamlandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Can incelemelerde bulundu. Karataş, Kilis'i üretim üstü ve sanayi kenti yapmacıklarının sözünü verdiklerini ifade ederek. “Kilis'i sanayi şehri yapacaklarını ve bugün bunun görüyoruz. 3. etaba 8 yeni fabrika kurulacak., Kilis'te son 3 yılda açılan 40 yeni fabrikanın yanında geçen hafta itibarıyla toplam 420 bin metrekare alandan oluşan 3. etabın da kamulaştırma işlemleri tamamlandı. İnşallah bu alana da 8 yeni fabrika inşa edilecek. Bir yandan da toplam 1 milyon 300 bin metrekare büyüklüğe sahip olan 4. etap için çalışmalara hız kesmeden başladık. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kilis'in bir üretim üssü, sanayi şehri olması için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Karataş, verilen teşvik ve destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kilis OSB Başkanı Mahir Can, 3. etabın tamamlanmasıyla yaklaşık OSB'nin tamamında 100 fabrika ile yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade ederek, “Şuanda 6 bin kişi çalışıyor. Bu rakam 10 bini bulacağını düşünüyorum. Talebin fazla olması 6'ıncı bölge teşvikleridir. 3. etap tamamlandıktan sonra 4. etaba başlayacağız” dedi.