Kilis OSB Müteşebbis heyet üyeliği seçimi yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyet üyeliği için iki liste yarıştı. Söğütlüdere Sosyal Teksilerinde gerçekleştirilen seçimlerde divan başkanlığına Necmettin Şekeroğlu, katipliği Ali Tohumcu ile Ökkeş Aslanpay seçildi. Daha sonra seçimlere geçildi. Beyaz liste ile seçime giren mevcut OSB Başkanı Mehmet Algın ile mavi listeden seçime giren Hurşit Ateş'in listesi yarıştı. Sandıktan 37 oy alan beyaz liste ile seçime giren Mehmet Algın, listesi kazandı. Mavi Listeden seçime giren Hurşit Ateş'in listesi ise 26 oy aldı.

Mehmet Algın'ın listesi şu isimlerden oluştu:

"Murat Pancar, Ahmet Kısa, Mustafa Karahoca, Abdullah İncetahtacı, Abdühit Şekeroğlu, Alper Tunga Çiftçi, Hasan Kellebaş ve Kamil Yağ.”