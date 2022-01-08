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Kilis protokolü ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

Kilis Valisi Recep Soytürk ile protokol üyeleri, ’Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmini seyretti.

Kilis Valisi Recep Soytürk ile protokol üyeleri, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini seyretti.


Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Kilis'te de vizyona girdi. Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi Kilis'te izleyiciyle buluşurken, kent protokolü de filmi izledi.


11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, Vali Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk ve protokol üyeleri birlikte izledi.

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