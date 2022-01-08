Kilis protokolü ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

Kilis Valisi Recep Soytürk ile protokol üyeleri, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini seyretti.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Kilis'te de vizyona girdi. Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi Kilis'te izleyiciyle buluşurken, kent protokolü de filmi izledi.

11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, Vali Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk ve protokol üyeleri birlikte izledi.