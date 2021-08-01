Kilis şehir şebeke suyu içilebilir

Başkan Ramazan, içme suyu şebeke hattından vatandaşlara ulaştırılan suda düzenli olarak gerekli testler yapıldığını ifade ederek, “Yapılan rutin testlerde vatandaşlarımıza ulaştırılan suyun değerleri normaldir ve herhangi bir problem söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın il genelinde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından içilebilir ibaresi bulunmayan çeşmelerden su içmemeleri önemle duyurulur” ifadesini kullandı.