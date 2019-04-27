İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

“Kilis Spor Günleri” etkinlikleri başladı

Kilis Belediyesi ile Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen “Kilis Spor Günleri” etkinlikleri kapsamında “Birlikte Spor” projesi başladı.


Kilis 7 Aralık Stadyumunda düzenlenen etkinlikte, futbol müsabakasıyla başlama vuruşu yapıldı. Proje kapsamında, 5 gün içerisinde 5 farklı dalda ( Tekvando, Judo, Futbol, Voleybol, Tenis) müsabakalar düzenlenecek.


Başlama vuruşunu, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Alman İşbirliği Kurumu Qadra programı temsilcisi Martin Linder yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.