Kilis Tarımı ve Ziraat Mühendislerinin tarıma katkısı konferansı düzenlendi

Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Şube Başkanı Güven Özdemir, Genç mühendisleri Kilis Tarımı ve Ziraat Mühendisleri tarıma katkısı konulu bir konferans verdi.

Özdemir, Mühendisin ilk önce tarımı sevmesi gerektiğini ifade ederek, “Bir ziraat mühendisi ne demektir, görevleri nelerdir bunu bilmemiz gerekiyor. Tarımsal üretimin her aşamasından hasada kadar, paketlenmeye kadar kendi ilgi alanındadır. Bir ziraat mühendisi, üretimin bütün aşamasında olmak zorundadır. 10 ocak 1846 yılında ziraat mühendisleri fakültesi kuruldu. Ülkemizde 45 tane ziraat fakültesi bulunuyor. Yılda 4 bin ziraat mühendisi mezun oluyor” dedi.

“Pandemi döneminde üretime devam edildi”

Özdemir, 2019 yılında pandemi dönemlerinde Ziraat mühendislerinin çiftçilerin sahada üretime devam ettiğini ifade ederek, “Sahada üreticiler ve ziraat mühendisleri vardı. Her koşulda üretime destek çıktık. Market rafları boş kalmasın, sofralarımızda eksik bir şey kalmasın diye üretime devam edildi. Bir ülkenin gelişmesi için ilk önce tarımın gelişmesi gerekiyor. Tarım gelişirse sanayi de gelişir” ifadesini kullandı.

Konferansa Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Dede, akademisyenler ile genç mühendisler katıldı.