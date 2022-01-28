Kilis Tavası tescillendi

Başkan Ramazan, geçen yıl yapılan başvuruyla Kilis Tavanın tescili için Türk Patent Kurumu'na “Kilis Tavasının” tescillendiğini ifade ederek, “Kilis Tavanın” coğrafi işaret belgesi artık Kadim Medeniyetler Diyarı Kilis'imize aittir. Kilis Belediyesi olarak bir çok lezzetimize coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek” dedi.