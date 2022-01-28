İhlas Haber Ajansı

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Kilis Tavası tescillendi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Tavasının Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi alarak tescillendiğini söyledi.


Başkan Ramazan, geçen yıl yapılan başvuruyla Kilis Tavanın tescili için Türk Patent Kurumu'na “Kilis Tavasının” tescillendiğini ifade ederek, “Kilis Tavanın” coğrafi işaret belgesi artık Kadim Medeniyetler Diyarı Kilis'imize aittir. Kilis Belediyesi olarak bir çok lezzetimize coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek” dedi.

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