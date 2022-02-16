İhlas Haber Ajansı

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Kilis 'te suyun KDV'sini yüzde 8'den 1'e düşürüldü

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan,, Belediye olarak su kullanan vatandaşların sudaki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan,, Belediye olarak su kullanan vatandaşların sudaki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğü söyledi.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında belediye olarak, içme suyundan alınan yüzde 8 oranındaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdüklerini söyledi. Belediyenin aldığı bu karar ile vatandaşlar Kilis'te suyun tonunu yüzde 7 oranında daha az ödemiş olacağı bildirildi.

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