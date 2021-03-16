Kilis, vakaların en çok yükseldiği iller arasında

Turuncu kategoride bulunurken, artan korona virüs vakaları nedeniyle çok yüksek riskli iller arasında yer alan Kilis'te denetimler sıklaştı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te son 1 aydır vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka yoğunluğunun yüzde 255,62'ye yükseldiği kent, çok yüksek riskli iller kategorisine geçti. Tüm uyarı ve alınan tedbirlere rağmen Kilis'te yükselen vaka sayısı nedeniyle Kilis Valiliği tarafından yeni kısıtlamaların getirilmesi bekleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araçlar ve yayalara yönelik uygulamalarını sıklaştırdı. İş yerlerinde de denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.