Kilis Vakfı'ndan 7 Aralık Üniversitesi'ne ziyaret

Aktürk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un eşliğinde ilk olarak Üniversite 15 Temmuz Meydanı'nda kısa bir gezi ve ardından makam ziyareti gerçekleştirdi.

Rektörlük makamındaki ziyaretin ardından üniversitenin tanıtım filmi ve gelişim sinevizyonu gösterimi gerçekleştirildi. Akabinde bir konuşma yapan Rektör Karacoşkun, kuruluşundan bu güne üniversitenin gelişiminden kısaca bahsederek, bu gelişime katkı sunan öncelikle Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aktürk'e ve emeği geçen herkese şükranlarını iletti.

Aktürk konuşmasında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ve heyecanı dile getirerek sözlerine başladı. Üniversitenin gelmiş olduğu noktadan duyduğu memnuniyeti belirten Aktürk, Rektör Karacoşkun nezdinde üniversitenin tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti ve başarı temennisinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise yaptığı konuşmada, Kilis'te üniversite olmadan önceki durum ile üniversitenin kurulması ile yaşanılan gelişim üzerinde durdu. Kara, Bu konuda desteklerini esirgemeyen Aktürk'e ve üniversite yönetimine teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Rektör Karacoşkun, Aktürk'e teşekkür plaketi ve içerisinde üniversite seralarında yetiştirilen Kilis yağlık zeytin fidesi bulunan bir hediye çantası takdim etti. Aktürk ise üzerinde Rektör Karacoşkun'un resmi bulunan bir tabloyu hediye etti. Hediye takdimlerinin ardından konukların uğurlanmasıyla ziyaret sona erdi.