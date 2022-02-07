Kilis Valiliğine komşu evin demir kapıları çalındı

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mehmet Arslan'a ait Şehitler Mahallesi Cambazlar 1 Sokakta bulunan Kilis Valiliğine sadece 30 metre mesafede olan ikametin, 2 demir kapısı, evin elektrik kabloları, muslukları çalındı. Hırsızlık olayından komşuların haber vermesi üzerine haberdar olan Şeker Mehmet Arslan, polise başvurdu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, hırsızlığın gerçekleştiği evde parmak izi araştırması yaptı. Şeker Mehmet Arslan'a ait olan evin bir süredir boş olduğu öğrenildi. Polis, hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.