Kilis zeytinyağı coğrafi işaret alarak tescillendi

Oylum Höyük'te yapılan kazılarda 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeklerinin çıkmasıyla birlikte Ticaret İl Müdürlüğünün başvurusuyla coğrafi işaret alan Kilis zeytinyağı tescillendi.

Dünyaca ünlü Kilis zeytinyağı San Remo Masters of Olive Oil - 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda 'Üstün Kalite Ödülü'nün de sahibi oldu 'Yüksek Kalite Sızma Zeytinyağı - High-Quality Extra Virgin Olive Oils in MOOOIC-2020 Edition' kategorisinde dereceye girdi.

“4 bin 500 yıldır Kilis'te zeytin üretimi yapılıyor”

Oylum Höyük'teki arkeolojik kazıları yürüten Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, “Oylum Höyük'teki kazılarda, 4 bin 500 yıl önceye ait, tabakalarda 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeği bulundu. Bulunan zeytin çekirdekleri de gösteriyor ki, bu bölgede zeytinciliğin, zeytinyağının geçmişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Kilis'in içinde bulunduğu bölge doğu Akdeniz bölgesi zeytinin anavatanıdır” dedi.

“Dünyada en fazla yağ oranına sahip Kilis yağlık zeytin ağacı”

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, "Oylum Höyük'te yapılan kazılarda 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeğinin bulunması ile Kilis'in zeytinin ana vatanı olduğunun ortayı çıktığını ifade ederek, “Üniversite olarak, 5 yıldır bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Kilis'teki kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ile üniversitenin çok ciddi çalışmaları var. Kilis zeytinyağı gündemde, Kilis zeytinyağı tabi Kilis yağlık zeytin ağaçlarından üretiliyor. Bu ağaçlar Kilis'ten başlayarak Mardin bölgesine kadar olan bölgede yetişiyor. Tescilli zeytin çeşididir. Dünyada en fazla yağ oranına sahip olan bir zeytin çeşididir. Yüzde 35, hatta yüzde 50'ye kadar yağ verimine sahiptir. Zeytin meyvesinden elde edilen yağlardır. Erken hasat yapılması halinde soğuk sıkım uygulandığında gerçekten çok büyük aromaya sahiptir. Bunun da kanıtı geçtiğimiz yıl İtalya'da Aromasından dolayı üstün kalite ödülü aldı. Ticaret Müdürlüğünün başvurusu üzerine coğrafi işaret almaya hak kazandık. Türk Patent Enstitüsü dün itibariyle tescilini yaptı. Kilis zeytinyağı ulusal ve uluslar arası alandı ün kazanmaya başlamıştır. Almanya'da altın madalya, İtalya'da altın madalya önümüzdeki günlerde de devamı gelecektir” diye konuştu.