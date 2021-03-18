Kilis'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlandı

Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü düzenlenen kentte törenle kutlandı.

Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde yapıldı. Buradaki töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Albay Mesut Denli, Çanakkale Zaferinin öncesi, sonrasına dair yaşananları sinevizyon gösterisi eşliğinde anlattı. Öğrencilerin şiir okuması ile devam eden programda, “Ben Seyit Onbaşı” adlı denemenin okunmasına müteakip Gazi Albay Hüseyin Kılbaş'ın “Kefensiz Yatarım Çanakkale'de” isimli şiirini okumasından sonra program sona erdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri katıldı.