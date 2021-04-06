Kilis'e 12 yeni Ambulans

Kilis’te, 12 adet yeni ambulansın istasyonlara dağıtımı yapıldı.
Kilis'te, 12 adet yeni ambulansın istasyonlara dağıtımı yapıldı.
Kırmızı kategoride bulunan Kilis'te, Korana virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet götürmek için Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis'te 2 yeni doğan ambulansıyla birlikte 12 adet yeni ambulansın istasyonlara dağıtımı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık'ın katılımıyla 12 ambulans görev yerleri olan istasyonlara törenle gönderildi.