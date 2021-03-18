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Kilis'e 2 roket düştü

Kilis’e Suriye’den atılan iki roket boş alana düştü.

Kilis'e Suriye'den atılan iki roket boş alana düştü.



Edinilen bilgiye göre, Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki boş araziye düştü. İki roket de düştüğü boş arazide patlamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, roketin düştüğü bölgeyi kordon altına alarak kimseyi yaklaştırmadı. Ölen ya da yaralanın bulunmadığı bildirildi.

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