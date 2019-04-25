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Kilis'e 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilim Fuarı yapıldı.


Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan Bilişim, Elektrik-Elektronik, Harita, Kuyumculuk, Makine, Metal, Mobilya, Motor, Tekstil, Tesisat Teknolojisi Alanları ve ayrıca kültür branşlarının katılımları ile göz dolduran toplam 25 projeyle TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Bilim Fuarına yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu görüldü. Fuardaki projeler tamamen okulun öğrenci ve danışman öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmiş olup, projeler içerisinde; lazer kesim makinesi, üç boyutlu yazıcı, akıllı ev projesi, elektrikli bisiklet, üç boyutlu yazıcıyla üretilen prototip motor gibi verimli özgün ürünler sergilendi.

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