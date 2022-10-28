İhlas Haber Ajansı

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Kilis'e bin 935 konut yapılacak

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile görüşerek, Kilis’e bin 935 konut kazandırması konusunda söz aldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile görüşerek, Kilis'e bin 935 konut kazandırması konusunda söz aldı.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ü makamında ziyaret etti. Görüşmede kente bin 935 konut yapımı için söz aldıklarını belirten Karataş, “Devam eden Tahtalı ve Deveciler projelerini, 550 Sosyal konut projesini ve bu projelere ek olarak planlanan 700 konut projesini konuştuk. Projeler tamamlandığında çok kısa bir sürede Kilis'e bin 935 konut kazandırmış olacağız” dedi.

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