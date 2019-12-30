Kilis'e bu yıl daha az yağış düştü

Meteoroloji verilerine gören geçen yılda son 60 yılın en fazla yağış oranının yakalandığı Kilis'te, bu yıl geçen yıla oranla yağış miktarında düşüş yaşandı.

Geçen yıl bugün itibariyle metre kareye 317 kilogram yağış düşerken, bu yıl ise metrekareye 179 kilogram yağmur düştü.

Kilis'te bulunan Seve ile Afrin Barajı ile göletlerdeki su seviyesi yüksek olduğu, içme ve sulama amaçlı kullanılan göletlerin dolu olduğu bildirildi. Kilis'in içme suyunu sağlayacak olan Seve Barajı ile Afrin Barajı ise tamamen doldu. Afrin Barajında 38 milyon metreküp, Seve Barajında ise 16 milyon metreküp su toplandığı öğrenildi.