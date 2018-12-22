Kilis'e komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis'e, komando ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan yola çıkan subay, astsubay, uzman çavuş ve askerlerden oluşan Siirt 4'üncü Komando Tugayına bağlı birlikler mayını dayanıklı kirpiler ile birlikte 100 araçlık askeri konvoy ile Kilis'e geldi. Komandolar Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.