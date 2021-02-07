Kilis'e Mobil Atık Getirme Merkezleri

Belediye Başkanı Ramazan, Belediye olarak çevre duyarlılığı konusunda tüm adımları atmaya devam ettiklerini ifade ederek, “ Sıfır atık, sıfır kayıp sloganıyla, ilk etapta 8 bölgeye Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi yerleştirdik. Çok yakında bu konteynerleri artırıp, şehrin geneline yayacağız. Kilis Belediyesi binası, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Yaşar Aktürk Parkı, Doğan Güreş Paşa Parkı Milli Eğitim ve Nüfus Müdürlüğü, Üniversite Caddesi, Sabah Pazarı ile Kilis Devlet Hastanesine Mobil Atık Getirme merkezlerini yerleştirdik” dedi.