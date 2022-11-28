Kilis'in 2023 yılı bütçesi 80 milyon TL

İl Genel Meclisi toplanarak, 2023 yılı İl Özel İdaresi bütçesini 80 milyon TL olarak onayladı. Onaylanan bütçeye göre, Valilik Özel Kalem 1 milyon 600 bin TL, Mali Hizmetler 14 milyon 47 bin, İnsan Kaynakları ve Eğitim 27 milyon 650 bin, Yol ve Ulaşım Hizmetleri 14 milyon 592 bin, Su ve Kanalizasyon 5 milyon 225 bin, Hizmetleri, Strateji 160 bin, Yazı İşleri 1 milyon 890 bin, İmar ve Kentsel İyileştirme 2 milyon 610 bin, Plan Proje Yatırım ve İnşaat 12 milyon 225 TL olmak üzere toplam 80 milyon TL olarak onaylandı.