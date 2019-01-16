Kilis'in 50 yıllık su sorunu çözüldü

Kilis'in içme suyunu sağlayacak Afrin Barajı su tutmaya başlarken, 50 yıllık kentin su sorunu çözüldü.

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, yaşanan su sıkıntısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Afrın Barajı tamamlanarak, su tutmaya başladı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye birim müdürleri ile birlikte Afrin Barajında incelemelerde bulundu. Devlet Şu İşleri 20'inci Bölge Müdürü Sadullah Seven ile bir araya gelerek, Afrin Barajı ile ilgili gelinen süreçle ilgili bilgi aldı.

Sağanak yağmur altında basın açıklama yapan Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis açısından bakıldığı zaman tarihi bir ana tanıklık ettiklerini ifade ederek, “Yüz yıldan beri hayalimiz olan Afrin Barajındaki su akıyor ve etrafa gidiyor. Biz bir taraftan içme suyunda sıkıntı, diğer taraftan sulama suyunda sıkıntı yaşıyorduk. Bu tarihi anda Afrin Barajı bitti ve su tutulmaya başlandı. Bir hafta gibi kısa sürede 10 milyon metreküp su birikti. Burada birinci barajımız bitmiş oldu. Bundan sonraki hedefimiz artık ikinci barajın yapılması sulamayla ilgili olacaktır. Kilis'in içme suyu problemi artık tarihi kavuşmuştur. Kilis'in içme suyu bitmiştir. Bu gün Seve Barajımızda yaklaşık 11-12 aylık suyumuz var. Buradaki baraj suyu en geç Ekim ayı itibariyle Kilis'e gelecek ve inşallah içme suyu problemi toptan bitmiş olacak” dedi.

Afrin Barajı projesini 400 milyon liraya mal olduğunu vurgulayan Kara, “ Afrin Barajı İsale Hattı Terfi İstasyonu ile beraber şuandaki Türkiye'nin dıştan gelen ekonomik baskıların olduğu bir süreçte ciddi bir rakamdır. Geçen yıl ekonomik krizin hat safhada olduğu dönemde Cumhurbaşkanımızın açık talimatıyla Cumhurbaşkanlığımızın kendi ödeneğinden 90 milyon lira para aktarılmıştır. 20 milyon lirası Afrin Barajı 70 milyon lirası da isale hattına gelmiştir. Belki de daha önce 20-30 yılda bitmesi gereken proje AK Parti döneminde 5-6 yılda bitmesi gereken proje Kilis'in özel durumundan dolayı Cumhurbaşkanımızın özel takibinden dolayı 2 yıl gibi kısa sürede bitirilmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Kilis'in kendi nüfusundan fazla Suriyeliyi ağırladığı ve içme suyu tüketiminin hat safhaya çıktığı bir dönemde bu inşaatı çok kısa sürede bitirdiler ve halkın hizmetine sundular. Bu proje alkışlanacak ve tarihe not düşülecek bir çalışmadır” diye konuştu.

Kara, Kilis'in 50-60 yıllık su sorunun çözüldüğünü sözlerine ekledi.