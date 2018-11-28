Kilis'in "Cennet çamuru" tatlısı tanıtıldı

Kilis'in dünyaca ünlü tatlısı "Cennet çamuru" Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmesinden sonra bugün tanıtımı yapıldı.

Kilis'te sevilerek tüketilen Cennet Çamuru-Kaymaklı Kırma Künefe adlı tatlısı Coğrafi mahreç işareti tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumuna Kilis Valiliği adına yapılan başvuru kabul edilmişti. Kilis Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Temur ile beraberindeki heyet Ankara'ya giderek, " Türk Patent Enstitüsünden tescil belgesini teslim aldıktan sonra Cennet çamurunun tanıtımı yapıldı.

Kilis Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Temur, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından cennet çamuru tatlısı için Türk Patent Enstitüsüne başvurarak tescili yapıldığını ifade ederek, “ Eski Valimiz Dr. Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanımız Hasan Kara, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz Songül Kadıoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.