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Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı

Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü, pandemi kurallarına uyularak kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı'nda Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu ile Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Mehmet Nimet Erkan Zeytçioğlu İlkokulu Müdürü Gönül Çelen tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok etkinlik iptal edilirken, program maske ve sosyal mesafe kurallarını uyularak gerçekleştirildi.


Etkinliğe Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Savaş Çağlayan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi partilerin il başkanları, askeriye ve yargı mensupları katıldı.

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