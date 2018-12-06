Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

Kurtuluş savaşında Kilis'in destan yazdığını söyledi.

Başkan Kara, 7 Aralık 1921 günü Kilis'in düşmandan kahraman Kilisliler ile Kuvayı Milliyetiler tarafından kurtarıldığını ifade ederek, “I. Dünya savaşında yurdumuz işgal kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde Kilis yakınlarına gelen İngiliz müfrezesi kışı Kilis' te geçireceklerini bildirerek 6 Aralık 1918 günü Kilis'i işgal etmiş 22 Ekim 1919 tarihinde İngilizler Kilis' ten çekilerek yerlerini Fransızlara bırakmış ve Fransız işgal kuvvetleri Kilis'i fiilen işgal etmişlerdir. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde giriştiği ve gerçek bir vatanseverlik destanı olan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. İlk ‘Kuvayı Milliye' olarak nitelenen çeteler Fransızlarla karşı yıldırma harekatına geçmiş, pek çok şehit verilmiş, boğaz boğaza süngü çarpışmaları olmuş, düşmana büyük kayıp verdirmişlerdir” dedi.

Kara, Kilis halkı Milli Mücadelenin en çetin olaylarına, en zorlu çatışmalarına tanık olduğunu ifade ederek, “İngiliz ve Fransız işgallerine karşı direnişler burada olmuş, direnişe genci yaşlısı kadını ve çocuğuyla tüm halkın katılımı ile aylar süren kurtuluş mücadelesi sonunda Fransız işgal kuvvetleri Kilis'ten çekileceklerini bildirmiş, Kuva-yi Milliye mensubu kahramanlarımız, Polat Bey önderliğinde 7 Aralık 1921 günü Kilis' e girerek, Hükümet konağındaki Fransız bayrağını indirip sonsuza kadar dalgalanacak Türk Bayrağını çekmişlerdir. Kahraman Kilislilerin gösterdikleri bu direniş, bağımsızlık ve özgürlüğe olan tutkumuzun bir göstergesidir. Bugün Kilis ilinin ve Kilis halkının yaptığı özverili ve misafirperver tutumu hiç değişmemiştir. İlk günkü Ensar ruhunu milletine ve devletine yakışan bilinç ve şuurla korumuştur. Kilis ili bölgede yaşanan olumsuz örneklerine ders verircesine hep yapıcı ve barış iklimini koruyucu sağduyuya sahiptir. Bu anlamlı günde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyor ve tüm Kilisli vatandaşlarımızın 7 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum” diye konuştu.