Kilisin en küçük ilçesi Polateli'nde domates fidesi toprakla buluştu

Bereketli hasat beklenen sezonda üreticiler, domates fidelerinin dikimini gerçekleştirdi.

Kilis'te yaklaşık 9 bin dekar alanda üretimi yapılan sofralık ve salçalık domates fidelerinin dikimi başladı. Depremden sonra umutlarını toprakla buluşturmaya devam eden çiftçilerin dekarında, yılda 10 ile 15 ton domates üretiminin yapıldığı Kilis'in bereketli topraklarında hummalı çalışmalar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde, traktörlerle özel olarak hazırlanan arazilerde, işçiler ellerindeki domates fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Geçen sezon beklendiği gibi bir üretim sezonu beklediklerinin ifade eden üreticiler, kurak geçmesi beklenen sezonda yine de umutlarını kaybetmeden üretime devam edeceklerini kaydetti. Ziraat Mühendisleri Odası Güven Özdemir yaptığı açıklamada, Kilis ilinin en küçük ilçesi olan Polateli'nde en önemli geçim kaynağı olan domates fidesinin toprakla buluşmasının altını çizerek, ‘‘Çiftçilerin zor ve meşakkatli yolcuğu başladı, çiftçilerin umudu fidelerle beraber yeşermeye başladı. Yaklaşık olarak 3 ay sonra hasadı yapılacak, bölgenin de önemli geçim kaynağı olan domatesin toprakla buluşmasını çiftçilerimizle beraber yapıp buluşturduk hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bölgede 9 bin dekarlık alanda üretim yapmaktayız geçen yıl domates üreticilerin yüzünü güldürdü inşallah bu yılda beklentimiz çiftçilerimizin yüzünü güldürmesi'' dedi.