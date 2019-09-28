Kilis'in içme suyu problemi çözüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'in içme suyu problemini çözdüklerini söyledi.

Bakan Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörü değerlendirme toplantısı sonunda düzenlediği bazın toplantısında, Suriyeli vatandaşlarından kaynaklanan içme suyu problemi olduğunu ifade ederek, “Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Kilis tabii bizim için son derece önemli bir ilimizdir. Aslında 2011'e kadar da sınır ticareti ile bilinen, bundan sonrasında ticaretinde ağırlık olarak geçiren bir ilimiz olmasına rağmen, Kilis bugün kendini de Tarım Hayvancılık ve diğer alanlarda da ispat ettiğini görmüş olduk. Tabii ki Kilis'e de bir pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor” dedi.

“Kilis nüfusundan fazla Suriyeli barındırıyor”

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü biz kendi nüfusundan daha fazladır nüfusu burada misafir ediyor. Suriyeli vatandaşlarımız misafir ediyor. İmkanları kısıtlı olmasına rağmen aynı Anadolu insanı gibi yüzlerce yıldır ülkemiz topraklarında, bizim yaptığımız gibi kendi ekmeğini sofrasında dönüşen hemşehrilerimize vatandaşlarımıza karşı karşıyayız. Bu anlamda Biz bakanlık olarak Kilis'e mutlaka diğer illerimizde nasıl davranıyorsa bir adım önde davranma mecburiyetini his ederiz. Biz her ne kadar 81 ilin Bakanlığı olsak da bazı illerimize öncelikle almamız gerekiyor. Ziyaretimizde aslında benim ve bakanlık bürokratlarını için önemi ve değeri yerinde olarak, bu tespiti yapmış olmak ve bundan sonra Kilis'e de normalde verdiğimiz önemden daha fazla bir önem vermemiz gerektiğinde görüyorum. Tabii ki aslında çok şeyler yapıldı. Kilis'e Devlet Su İşleri olarak özellikle, son 17 yılda birçok yatırım getirdi. Özellikle Suriyeli vatandaşlarımızdan kaynaklanan içme suyu probleminiz vardı, geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet hiçbir harcanacak parada taşınmadan çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Afrin barajından gelen ishali hattımızın da ihalesinde geçen sene çok hızlı bir şekilde başlayıp, neredeyse bitirme aşamasına geldik ve sene sonunda da bitiriyoruz. Narlıca ve Yeni yapan kaynak sularına Kilis'in getirdik. Konak göletinin suyuna Kilis'te getirdik. Kilis'e 5 bin metreküp depo yaptık, üst katları su araştırmak için pompa istasyonu yaptı. Kayacık Barajı ve Kayacık sulaması inşaatını tamamladık. Afrin barajını yaptık, Yukarı Afrin Barajını yaptık, içme suyu isale hattının inşaatına bitirme aşamasına getirdik. 52 bin metreküplük ikinci bir arıtman yapacağız. Çünkü bu arıtmada Kilis'in ihtiyacı ve bu arıtmanın sularından da tarımsal sulamada faydalanıyor olacağız. Yıllardır yılan hikayesine dönen sapkanlı göletinde tamamladık. Doğanpınar Barajı ne inşaatını bitirdik, 4 bin hektarlık Elbeyli sulamasını inşaatın ihale ettikten sonra da en kısa zamanda bitireceğiz Demirciler göletini bitirdik sulamasında bitireceğiz Narlıca Göleti ve sulaması da iade ettik en kısa zamanda bunları da bitireceğiz. Musabeyli Barajı inşaatına ve Musabeyli sulamasında en kısa zamanda bitireceğiz. Afrin barajı ile 2913 hektar araziyi sulayacak bu işin planlaması da devam ediyor” diye konuştu.