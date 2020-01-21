Kilis'in köylerinde kan bağış kampanyası başlatıldı

Esra Yılmaz, “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyasının ilk kez köylerde düzenlenerek, kan bağışını kabul etmeye başladıklarını kaydetti.

Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz Kilis'te ilk kez 3 köyde kan bağışı kampanyası düzenlediklerini ifade ederek, “İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle köylerimizde kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızın ayağına kadar gidiyoruz. Kan bağışına köyde yaşayan vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Şu zamana kadar böyle bir uygulama olmamıştı, Polateli ilçemize bağlı Belenözü, Bağarası, Ürünlü 3 köylerimizde böyle bir etkinlik düzenledik. Bundan sonra da bu etkinlikleri attırarak sürdüreceğiz. Kan bağışı konusunda bizlere destek veren, kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.