Kilis'in Kurtuluşunun 100 yıl dönümünde öğrencilere kitap hazırlandı

Yıl dönümü nedeniyle öğrencilere 10 bin kitap dağıtıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla hazırlanan 36 sayfadan oluşan kitapta Kilis'in 100. Yıl dönümü nedeniyle öğrencilerin soruları üzerine verilen yanıtlar yer alıyor. Öğrencilerin Kilis kurtuluş mücadelesi ile ilgili sorulara, Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın yanıtlarının bulunduğu ilk ve Orta okul öğrencilerine yönelik hazırlanan kitap öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. 10 bin adet basılan kitabın dağıtımı tamamlandı.