Kilis'in nüfus istatistikleri

İstatistiklere göre, Kilis merkezin nüfusu 105 bin 218 kişi olarak belirlenirken, Kilis merkez köyleri ile birlikte nüfusu 118 bin 725 kişi oldu. Elbeyli ilçe merkezinin nüfusu 2 bin 34 kişi köyleri ile birlikte Elbeyli toplam nüfusu 5 bin 841, Musabeyli ilçe merkezi nüfusu bin 190 kişi köyleri ile birlikte Musabeyli toplam nüfusu 13 bin 123, Polateli ilçe nüfusu bin 124 kişi köyleri ile birlikte Polateli toplam nüfusu 5 bin 103 kişi olarak belirlendi.