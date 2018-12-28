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Kilis'in su sorunu tamamen çözüldü

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis’te yaşanan su sorunun çözüldüğünü söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis'te yaşanan su sorunun çözüldüğünü söyledi.


Başkan Kara, Uzun süredir kentte yaşanan kuraklıktan dolayı su kesintileri yaptıklarını ifade ederek, "Derivasyon kanallarımızın iki kat genişletilmesi ile yağan yağışları hızlı bir şekilde barajlarımızda toplamaya başladık. Böylece su kesintisi uygulaması son bulmuştur. Ayrıca Afrin Barajı isale hattı için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesine 70 milyon TL ödenek aktarımı ile hızlandırılan çalışmalarla 2019 Ekim ayından itibaren Afrin Barajının suyu şehre dağıtılmaya başlanacak. Artık barajlarımız su tutmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalarla ve büyük yatırımlarla Kilis'in su sorunu İnşallah temelli bitmiştir” diye konuştu.

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