Kilis'in tarihi ve kültürü yeniden canlanıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun koordinatörlüğünde Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Doç. Dr. Metin Açıkyıldız tarafından hazırlanan proje, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2018 yılı Kültür-Turizm Altyapı Mali Destek Programı kapsamında yapılıyor.

Proje ile mülkiyeti 7 Aralık Üniversitesinde bulunan tarihi Kilis evlerinin aslına uygun bir biçimde onarımdan geçirilerek araştırma merkezlerine dönüştürülmesi, bu evlerin şehrin sosyal yaşamına ve kültürel iklimine canlılık ve sinerji getirmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokakta bulunan 3 adet tarihi ev Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı denetiminde restore edilerek Üniversite Konuk evi, Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM), Orta Doğu Araştırma Merkezi (KODAM), El Sanatları ve Gastronomi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edildi.

Tüm dünyayı etkileyen salgın sonrası gerek yerli ve yabancı araştırmacılara gerekse turistlerin ziyaretine açılacak olan tarihi mekanların, kültür turizmine katkı sağlaması, yerel tarih ve kültür çalışmaları ile Orta Doğu'ya yönelik bilimsel araştırmaların ivme kazanması bekleniyor.