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Kilis'in trafiği masaya yatırıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında kentin trafik sorunu, alınan tedbirler masaya yatırıldı.


Vali Soytürk başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen 2019 yılı ilk 6 aylık trafik toplantısı yapıldı. Toplantında alınan tedbirler, uygulanacak yeni yöntemler, kazaların asgariye indirilmesi için yapılacak çalışmalar sinevizyon eşliğinde jandarma ve trafik görevlileri tarafından sunum yapıldı. Toplantıya Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Büyükköşker, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy ile diğer yetkililer katıldı,

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