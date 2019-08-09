Kilis'in zeytinciliği masaya yatırıldı

Türkiye'de önemli bir zeytin merkezlerinden biri olan Kilis'te Zeytinciliği masaya yatırıldı. Valilik Toplantı Salonunda Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu Kilis'teki zeytincilik konusunda bir sunum yaptı. Üreticiler, sektör temsilcileri ile zeytin yağı fabrikası sahipleri ile zeytin yağı satıcıları tek tek söz alarak toplantıya katılanlara bilgi vererek, sorunları çözüm önerilerini sundu. 2 saat süren toplantı sonra Vali Recep Soytürk'ün Organik Kilis zeytinciliğinin ön plana çıkarılması için önümüzdeki süreçte çalışmalar yapılması talimatı verdiği öğrenildi.