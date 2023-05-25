Kilisli arıcılara şeker desteği

Kilis'te 78 arıcıya 16 ton 650 kilogram şeker desteği verildi.

Kilisli arıcılara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilen ve arıları beslemede kullanılacak olan şekerler Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde dağıtılmaya başlandı. İlkbahar mevsiminde yeterli polen oluşumuna kadarki dönemde arı ölümlerini engellemek ve arı popülasyonunun devamlılığını sağlamak için hibe olarak, Kilis'te arı yetiştiriciliği yapan Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletmesi aktif olan 78 arı yetiştiricilerine toplam 16 ton 650 kilogram toz şeker dağıtımı yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından gönderilen 16 ton 650 kilogram şekerin arıcılara dağıtımına katılan Kils Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, çiftçilere arıların önemi anlatırken, yeryüzündeki arıların birçoğunun yok olduğunun altını çizerek, ‘‘2002 Yılında ilimizde 1500 kovan arı vardı ve yaklaşık 9 ton civarında bal üretebiliyorduk. 2022 yılına geldiğimiz noktada 6 bin kovan arımız var ve 25 bin ton bal üretimiz var. Sadece arı sayısını arttırmadık. Arının kovan başına aldığı bal miktarını da arttırdık. Tabi bu sayıyı sizler emek vererek arttırdınız'' dedi. Çiftçilerin her zaman yanında olduğunu dile getiren AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal,‘‘ Rabbime hamdolsun devletimiz güçlü hükümetimiz güçlü, milletten aldığını tekrar fazlasıyla millete sunuyor bizlerde bunlara vesile oluyoruz. Bir başka proje çerçevesinde hayvancılıkla uğraşan birçok köyümüze hayvan sulaması için dağlarda sondaj vurulacak. Buda dağda su birikintisini oluşturmak ve arıcılarımıza büyük bir katkı sunacaktır'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise arıcılara şekerleri dağıtıldı