Kilisli atlet, futbol sahasında antrenman yaparak cirit atmada Türkiye şampiyonu oldu

Kilisli atlet Medine Amoca, Bursa'da düzenlenen kadınlar cirit atma branşında Türkiye şampiyonu oldu. Zor şartlarda, futbol sahasında antrenman yaparak Türkiye şampiyonu olan Medine önemli bir başarıya imza attı.

Kilisli atlet Medine Amoca, Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda cirit atma branşında 45.98 metre derece ile Türkiye şampiyonu oldu. Medine Amoca, 6-7 Mayıs'ta Mersin'de düzenlenecek olimpik deneme yarışmasında 48 metre gençler Avrupa barajını geçmeye çalışacak.

Atletizm Antrenörü Tülay Yavuz, "Kilis'te atletizm pistine sahip değiliz. Çalışmalarımızın bir kısmını haftanın belirli günleri valilik ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın izni ile Gaziantep'te yaptık. 7 yıldır Medine Amoca ile birlikte çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atletizm Şampiyonası'na katıldık ve şampiyon olduk, 6-7 Mayıs'ta da yarışmamız var. Yarın yola çıkıyoruz. İnşallah orada da Avrupa barajını geçmeyi hedefliyoruz. Futbol sahasında atletizm pisti olmadan o şartları sağlamamıza rağmen gayet iyi derece sağladık. Belki bir pistimiz olsaydı daha iyi bir derece elde ederdik ve alt yapı sporcularımız içinde iyi bir gelişme sağlarız" dedi.

"Ailem önce istemedi fakat başarı elde edince gurur duydular"

Kendisinden küçüklere örnek olmak istediğini dile getiren Medine Amoca, "Orta okuldaydım. Okullararası atletizm turnuvaları oluyordu. Beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesiyle yarışmalara katıldım. Önce ailem istemedi, karşı çıktılar. Ne yapacaksın dediler ama ben istedim devam ettim. Başarılarımı devam ettirip fotoğrafları, madalyaları görünce onlar da gurur duymaya başladılar. Fotoğraflar ve madalyalar gelince destek çıkmaya başladılar. Yaşıtlarıma ve kendimden küçük olanlara örnek olmak istiyorum. Yollarını açmak istiyorum. Cesaret edemeyenler kimseyi duymasınlar, gelecek onların" diye konuştu.