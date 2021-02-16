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Kilisli başkanlar Fatma Şahin ile bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ettiler.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ettiler.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş,


Kilis Belediyesi Plan Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Ramazan ile Karataş, Gaziantep ile Kilis'in ortak projeler için verdiği destekten ötürü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Ramazan, "Tarihi ve kültürel zenginliklerimizin gelecek nesillere ulaştırılması bağlamında çıkarılan Kilis Kazası Halep Vilayet Salnameleri eserini hediye ettik" dedi.


İl Başkanı Karataş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e misafir perverliğinden ve desteğinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

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